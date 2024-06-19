Aksaray'da gölete giren Afgan çocuk, boğuldu

Olay, saat 19.00 civarında meydana geldi. Rahmetullah Solmaz, kardeşleriyle birlikte gölete gelerek serinlemek istedi.

Ancak suya girdikten kısa bir süre sonra Solmaz çırpınmaya başladı. Kardeşleri hemen müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadılar. Durumun aciliyetini fark edenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine gelen AFAD dalgıçları, suda yaptıkları arama sonucunda Solmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Solmaz'ın cesedi otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.