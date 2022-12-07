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  • Akıncılar Belediye Başkanı'nın aracı kaza yaptı: 1 kişi öldü, Belediye Başkanı'nın hayati tehlikesi var

Akıncılar Belediye Başkanı'nın aracı kaza yaptı: 1 kişi öldü, Belediye Başkanı'nın hayati tehlikesi var

Adıyaman'da içinde Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın da bulunduğu iki araç çarpıştı. 1 kişinin öldüğü kazada Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 16:40
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Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Akıncılar Belediye Başkanı'nın aracı kaza yaptı: 1 kişi öldü, Belediye Başkanı'nın hayati tehlikesi var
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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şambaz Çağlayan idaresindeki 60 TG 261 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 27. kilometresinde Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya kontrolündeki 06 DC 9643 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Çağlayan hayatını kaybetti, diğer sürücü Çetinkaya ile Kazım ve Şaban Çağlayan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

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