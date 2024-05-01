Altay Bayındır mahvoldu

Kaynak: Haber Merkezi
Altay Bayındır mahvoldu
Manchester United Erik Ten Hag hakkında kararını verdi.

Bu sezon art arda alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin odağı haline gelen Erik Ten Hag hakkında karar çıktı.

DEVAM KARARI ÇIKTI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar Hollandalı teknik adam ile yola devam kararı aldı.

Manchester United’ın ortaklarından bazılarının Erik Ten Hag’a doğru bir ortam sağlanamadığına inandıkları belirtildi.

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YENİ KALECİ ALACAK

Bu doğrultuda önümüzdeki sezonda takımın başında olması beklenen Erik Ten Hag’ın yaz transfer döneminde öncelik olarak bir kaleci transfer etmesi bekleniyor.

Manchester United’ın birinci kalecisi olan Andre Onana hataları nedeniyle taraftarların nefretini toplarken milli yıldızımız Altay Bayındır ise Erik Ten Hag tarafından yetersiz bulunuyor.

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SADECE 1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında geldiği Kırmızı Şeytanlarda sadece 1 maçta forma giydi ve 2 gol yedi.

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