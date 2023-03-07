Kaybolan koyunlar bu yöntemle bulundu

İHA’nın haberine göre, olay Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beldede hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Ç.B., koyunlarını otlattığı sırada 12 koyunu kayboldu. 12 adet koyununun olmadığını fark eden Ç.B. durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçla bölgede bir süre arama yaptı.

Koyunlara ulaşamayan jandarma ekipleri, bu kez dron ile aramaya başladı. Dron ile yapılan aramada koyunların yerini tespit eden jandarma ekipleri, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bölgeye giderek 12 koyunu sağ salim buldu.

Koyunlar sahibine teslim edilirken Ç.B. jandarma ekiplerine teşekkür etti.