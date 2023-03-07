7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kaybolan koyunlar bu yöntemle bulundu

Akasaray’da kaybolan 12 koyun jandarma ekipleri tarafından dron ile yapılan aramalar sonucu bulundu.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 13:06
Takip Et

Aksaray’da kaybolan koyunlar dronla bulundu.

Kaybolan koyunlar bu yöntemle bulundu
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, olay Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beldede hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Ç.B., koyunlarını otlattığı sırada 12 koyunu kayboldu. 12 adet koyununun olmadığını fark eden Ç.B. durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçla bölgede bir süre arama yaptı.

Koyunlara ulaşamayan jandarma ekipleri, bu kez dron ile aramaya başladı. Dron ile yapılan aramada koyunların yerini tespit eden jandarma ekipleri, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bölgeye giderek 12 koyunu sağ salim buldu.

Koyunlar sahibine teslim edilirken Ç.B. jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
2
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
3
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
5
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
6
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
7
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Çakmağı çaktı araç havaya uçtu
﻿Çakmağı çaktı araç havaya uçtu
﻿Çakmağı çaktı araç havaya uçtu
﻿Meral Akşener Habertürk'e konuk oluyor
﻿Meral Akşener Habertürk'e konuk oluyor
﻿Meral Akşener Habertürk'e konuk oluyor
﻿Domates ihracatındaki yasak tebliğle kaldırılacak
﻿Domates ihracatındaki yasak tebliğle kaldırılacak
﻿Domates ihracatındaki yasak tebliğle kaldırılacak
﻿Rezerv Takım Projesi TFF'de kriz yarattı
﻿Rezerv Takım Projesi TFF'de kriz yarattı
﻿Rezerv Takım Projesi TFF'de kriz yarattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.