Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde, çıkan kavga esnasında pompalı tüfekle vurularak yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet

(AA) Husumetli M.A. (33) ile F.Ş. (32) arasında ilçe merkezindeki semt pazarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Araçlarındaki pompalı tüfekleri alan M.A ile F.Ş, birbirlerine ateş etti.

F.Ş. ile pazara alışverişe gelen Hikmet E. (62), Döndü E. (58), Vildan E. (20) ve Döne D. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"KİMİN ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRMEDİK"

Olayın ardından kaçan zanlılardan F.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı, M.A'nın ise arandığı öğrenildi.

Yaralılardan Döndü E, gazetecilere, kimin ateş ettiğini görmediğini bir anda yaralandıklarını söyledi.

Bir gencin kendilerine doğru ateş ettiğini vurgulayan Döndü E, "Kimin ateş ettiğini bilmiyorum. Saçma bacağıma geldi. Eşim, kızım ve kız kardeşim de yaralandı." diye konuştu.

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