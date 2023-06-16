Damat dehşeti! Otomobilin önünü kesip boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldürdü

Gaziantep’te 25 yaşındaki Mertcan Köse, boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya’yı (47), otomobillerinin önünü kesip av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Damat dehşeti! Otomobilin önünü kesip boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Ertuğrul Kaya, boşanma aşamasındaki kızı Bilge Köse ile 27 KE 244 plakalı otomobiliyle giderken, damadı Mertcan Köse başka bir araçla önlerini kesti.

onunu-kestigi-otomobildeki-bosanma-asamasindaki-esi-ile-kayinpederini-oldurdu-yenicag1.jpg

KURŞUN YAĞDIRDI

Araçtan inen Mertcan Köşe, eşi ve kayınpederine av tüfeğiyle peş peşe ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

onunu-kestigi-otomobildeki-bosanma-asamasindaki-esi-ile-kayinpederini-oldurdu-yenicag2.jpg

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ertuğrul Kaya ve Bilge Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

onunu-kestigi-otomobildeki-bosanma-asamasindaki-esi-ile-kayinpederini-oldurdu-yenicag3.jpg

POLİS PEŞİNDE

Polis, olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için çalışma başlattı.

onunu-kestigi-otomobildeki-bosanma-asamasindaki-esi-ile-kayinpederini-oldurdu-yenicag4.jpg

onunu-kestigi-otomobildeki-bosanma-asamasindaki-esi-ile-kayinpederini-oldurdu-yenicag5.jpg

onunu-kestigi-otomobildeki-bosanma-asamasindaki-esi-ile-kayinpederini-oldurdu-yenicag6.jpg

onunu-kestigi-otomobildeki-bosanma-asamasindaki-esi-ile-kayinpederini-oldurdu-yenicag7.jpg

onunu-kestigi-otomobildeki-bosanma-asamasindaki-esi-ile-kayinpederini-oldurdu-yenicag8.jpg

onunu-kestigi-otomobildeki-bosanma-asamasindaki-esi-ile-kayinpederini-oldurdu-yenicag9.jpg

onunu-kestigi-otomobildeki-bosanma-asamasindaki-esi-ile-kayinpederini-oldurdu-yenicag10.jpg

onunu-kestigi-otomobildeki-bosanma-asamasindaki-esi-ile-kayinpederini-oldurdu-yenicag11.jpg

onunu-kestigi-otomobildeki-bosanma-asamasindaki-esi-ile-kayinpederini-oldurdu-yenicag12.jpg

onunu-kestigi-otomobildeki-bosanma-asamasindaki-esi-ile-kayinpederini-oldurdu-yenicag13.jpg

(Kaynak: DHA)

İlgili Haberler
Beyoğlu'nun arka sokaklarında gasp dehşeti
Beyoğlu'nun arka sokaklarında gasp dehşeti
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet
Adana’da dehşet! Kardeş kavgası cinayetle bitti
Adana’da dehşet! Kardeş kavgası cinayetle bitti
Eski sevgili dehşeti! Spor eğitmenini 12 yerinden bıçaklandı
Eski sevgili dehşeti! Spor eğitmenini 12 yerinden bıçaklandı
Öne Çıkanlar
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Son Haberler
Ali Koç'la ilgili flaş Fatih Terim ve Icardi sözleri. Fatih Altaylı açıkladı Spor
Ali Koç'la ilgili flaş Fatih Terim ve Icardi sözleri. Fatih Altaylı açıkladı
YKS saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? YKS'de kaç soru olacak? Keşfet
YKS saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? YKS'de kaç soru olacak?
MasterChef 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Hande Erçel'den 'evlilik teklifi' iddiasına yanıt Magazin
Hande Erçel'den 'evlilik teklifi' iddiasına yanıt
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler Güncel
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler
AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı Güncel
AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı
Potanın Perileri ilk galibiyetini aldı. Muhteşem geri dönüş Spor
Potanın Perileri ilk galibiyetini aldı. Muhteşem geri dönüş