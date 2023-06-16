Damat dehşeti! Otomobilin önünü kesip boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Ertuğrul Kaya, boşanma aşamasındaki kızı Bilge Köse ile 27 KE 244 plakalı otomobiliyle giderken, damadı Mertcan Köse başka bir araçla önlerini kesti.

KURŞUN YAĞDIRDI

Araçtan inen Mertcan Köşe, eşi ve kayınpederine av tüfeğiyle peş peşe ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ertuğrul Kaya ve Bilge Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

POLİS PEŞİNDE

Polis, olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için çalışma başlattı.

(Kaynak: DHA)