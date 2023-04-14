14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aksaray’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 13:33
Takip Et

Aksaray’da trafik kazası: 3 yaralı

Aksaray’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre,  Kaza, Aksaray - Konya karayolu Ataköy girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden C.M.C. (26) idaresindeki 68 ACF 417 plakalı Ford marka otomobil, kavşaktan dönmek isteyen H.C.G. (18) yönetimindeki 68 KT 027 plakalı Mercedes marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araçların ön kısımları hurdaya dönerken yolda geçen diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.C. (20) ile Z.C. (19) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari araç sürücüsü H.C.G., “Ben sol taraftan geliyordum burada da bir kamyon vardı ve kamyon şeridin birini kapattı. Çarpıştığım araç ise bu yolun hakkından fazla hızla geliyordu. Ben biraz çıktım, kamyonu görünce bana doğru kırdı ve çarptı” dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
1
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
2
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
3
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
4
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
5
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
6
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
7
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Rus casus kadın İsveç'te tutuklandı
﻿Rus casus kadın İsveç'te tutuklandı
﻿Rus casus kadın İsveç'te tutuklandı
﻿İç Hastalıkları Uzmanı bayramdaki beslenme programını açıkladı 
﻿İç Hastalıkları Uzmanı bayramdaki beslenme programını açıkladı 
﻿İç Hastalıkları Uzmanı bayramdaki beslenme programını açıkladı 
﻿6 metrelik kara kepçe darbesi
﻿6 metrelik kara kepçe darbesi
﻿6 metrelik kara kepçe darbesi
﻿Kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk ölü bulundu 
﻿Kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk ölü bulundu 
﻿Kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk ölü bulundu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.