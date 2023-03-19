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7 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti. 2016’da trafik kazası geçirmişti

Zonguldak’ta 2016 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan genç, 7 yıllık tedavi sonucunda yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 14:12
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7 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti. 2016’da trafik kazası geçirmişti

7 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti. 2016’da trafik kazası geçirmişti
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İHA
Edinilen bilgiye göre, 2016 yılında Alaplı-Akçakoca karayolu mevkisinde Yunus Artar (22), idaresindeki 67 LG 323 plakalı motosikletiyle kaza yaptı. Kontrolden çıkarak devrilen motosikletten fırlayan Artar ağır yaralandı.

Bu sırada denetim yapan trafik ekiplerinin fark etmesiyle olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları genci hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan gencin ilçedeki bir fabrikada çalıştığı öğrenildi. Yunus Artar kaza sebebiyle felç geçirdi.

Genç, 7 yıl süren tedavi sürecinde yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi hastane morgundan alınan Yunus Artar için Kestaneci Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından Yunus Artar'ın cenazesi, Kestaneci Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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