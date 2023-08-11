Aksaray'da zincirleme trafik kazası

Aksaray’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü 12 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aksaray'da zincirleme trafik kazası

Kaza saat 22.15 sıralarında Ankara - Niğde Otoyolu Ortaköy ilçe gişeleri civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Niğde’den Ankara istikametine seyreden Ferdi Taş idaresindeki 01 ADO 665 plakalı otomobil, Mehmet Deliaslan yönetimindeki 51 KZ 102 plakalı otomobil ve Hüseyin Büyükyaldız'ın kullandığı 01 ABV 283 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

aw005878-02.jpg

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savrulurken, araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Mehmet Deliaslan ve kimliği belirlenemeyen bir şahıs olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

aw005878-03.jpg

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, İl Afet Acil Durum (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

aw005878-10.jpg

Ardından yaralılar ambulanslara bindirilerek Aksaray Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

aw005878-11.jpg

Kimlikleri belirlenemeyen yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Son Haberler
Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor Yaşam
Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Türkiye Yüzyılı'nda akaryakıt zamlarının sonu gelmiyor. Motorine bir zam daha Ekonomi
Türkiye Yüzyılı'nda akaryakıt zamlarının sonu gelmiyor. Motorine bir zam daha
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 187 general ve amiral görev yerlerine atandı Güncel
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 187 general ve amiral görev yerlerine atandı
Berna Laçin sürpriz Tamer Karadağlı atamasına tepki gösterdi Magazin
Berna Laçin sürpriz Tamer Karadağlı atamasına tepki gösterdi
Tamer Karadağlı kimdir? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'nın hayatı Güncel
Tamer Karadağlı kimdir? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'nın hayatı
Plastik boru yüklü tır devrildi Yaşam
Plastik boru yüklü tır devrildi