Akşemseddin'in müthiş zayıflama formülünün sırrı

Ziraat Mühendisi Ali Eser, trafik kazası sonucu babasının çektiği şiddetli baş ağrılarına çare bulmak ve vicdanını hafifletmek için yaptığı araştırmalar sonucunda, dünyada eşi benzeri olmayan bir zayıflama formülü keşfetti.



Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyanın küçüldüğü ve insanların bu değişime uyum sağladığı bir dönemde, insanoğlunun vazgeçmek istemediği en önemli değerlerden biri vicdanı oluyor.



Bir Kurban Bayramı arifesinde, ailesiyle birlikte bayramı İstanbul'da geçirmek için yola çıkan Ali Eser, Ankara yakınlarında 'Tır otomobili biçti' şeklinde haberlere konu olan bir kaza atlattı. Kazadan mucizevi bir şekilde yara almadan kurtulan Ali Eser, yerde yarı baygın halde yatan babasının 'Neredeyiz, nereye gidiyorduk, arabayı kim kullanıyordu' gibi sorularını duyunca vicdan azabı çekti.



Kazadan sonra babasının baş ağrılarının geçmediğini fark eden Eser; "Babamın ağrılarını geçirmek için ne kadar doktora gittiysek, ne kadar tetkik yaptırdıysak da hep bize sağlıklı olduğu ve bir sorunu olmadığı söylendi. Ama baş ağrıları hiç dinmedi. Tıbbi yöntemler işe yaramayınca, Ziraat Mühendisi olarak sahip olduğum bilgi ve bitkisel tedavi konusundaki geniş kütüphanemden faydalanarak babam için kendim bir şeyler yapmaya karar verdim. Kazadan sonraki 8 ay boyunca çalışamadığım için kütüphanede birçok araştırma yapma fırsatım oldu" dedi.



"ANADAN DOĞMA AĞRI OLSA GEÇER"



Kütüphanede yaptığı araştırmalarda Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretlerinin bir notunu gördüğünü söyleyen Ali Eser, "Sayfanın sonunda 'Anadan doğma ağrı olsa geçer' diye iddialı bir not vardı. Bu tam da aradığım ve vicdanımı rahatlatacak bir nottu. Formüldeki bitkileri bir araya getirip hazırladığım karışımdan babama bir çay kaşığı verdim. 15-20 dakika sonra babam baş ağrısının hafiflediğini ve neredeyse geçtiğini söyledi. O an yaşadığım mutluluğu anlatmak için herkesin bunu denemesi lazım. Bu arada babamı ziyarete gelen tüm aile fertlerim de babamın ağrılarının geçmesi üzerine bu karışımdan yarım çay kaşığı aldılar. Ertesi gün ilginç bir durumla karşılaştık. Bu formülü kullanan herkesin, baş ağrısı, romatizma ağrısı, bel ağrısı ve kol ağrısı gibi tüm rahatsızlıkları geçmişti, daha da ilginci kullananların hepsi tuvalet kuyruğundaydı" diye anlattı.



"HEM AĞRILARINDAN KURTULDULAR HEM DE ZAYIFLADILAR"



Başta bunun bir tesadüf olabileceğini düşünen Eser, yaptığı ayrıntılı incelemelerde karışımda bulunan bazı bitkilerin mide bağırsak hastalıklarına iyi geldiğini ve zayıflattığını öğrendiğini belirterek; "Sonraki süreçte baş ağrısı dışında mide ve bağırsak sorunu olanların da bu formül sayesinde rahatladıklarını gördüm. Vücutta oluşan ağrıların yanı sıra, bu formül sayesinde kilo verenler de oldu. Bu formülü kullananlar hem ağrılarından kurtuldular hem de zayıfladılar."