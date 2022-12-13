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Akşener, Davutoğlu ve Uysal, TÜSİAD resepsiyonuna katıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yarın gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi (YİK) öncesinde resepsiyon düzenledi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 23:39
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Akşener, Davutoğlu ve Uysal, TÜSİAD resepsiyonuna katıldı

Akşener, Davutoğlu ve Uysal, TÜSİAD resepsiyonuna katıldı
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara Marriott Hotel'de düzenlenen resepsiyona, TÜSİAD üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, iş insanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, büyükelçiler, basın mensupları ve diğer davetliler katıldı.

Davetlileri salona gelişlerinde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan karşıladı.

Turan, burada yaptığı konuşmada, resepsiyonu 3 yıllık aranın ardından düzenlediklerini belirterek, yarın gerçekleştirilecek YİK toplantısı kapsamında "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken" başlıklı bir panel düzenleneceğini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal da resepsiyonda, iş insanlarıyla bir araya geldi. 

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