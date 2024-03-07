Akşener'den Mansur Yavaş'a yanıt 'Korkaklığını partimize operasyon çekerek cesaret örneğine çevirdi'

İstanbul / Başak CANITEZ / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Maltepe'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon programındaki açıklamaları sorulan Akşener, "Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim.

Kendisine şahitli, ispatlı bu (adaylığı) söylendi. Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi.

Sonuç itibariyle o günler geçti, bugün itiraf etti. Partimizin il başkanının, bütün ilçe başkanlarının istifa ettiğini ve kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün Habertürk kanalında bir programa katılan ABB başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kendisi ve İBB başkanı olan Ekrem İmamoğlu’na adaylık çağrısında bulunma şeklinin yanlış olduğunu ifade etmişti.

Yavaş şu sözleri sarf etmişti:

“Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, 'hadi çık gel aday ol' demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş 'Sayın Yavaş'ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya' demiş. 1 gün önce beni arayıp 'teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?

Ayrıca aynı anda hem Ekrem Bey'e hem bana çağrıda bulundu. Peki ikimiz de kabul etseydik ne olacaktı? Kura mı çekilecekti bizim aramızda! Bunun yolu bu değildi.”