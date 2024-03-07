Mansur Yavaş 'Aday olsaydım kazanırdım' diyerek 2023'te neden cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı

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Mansur Yavaş 'Aday olsaydım kazanırdım' diyerek 2023'te neden cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Aday olsaydım kazanırdım" diyerek 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neden aday olmadığını duyurdu.

CHP'nin yeniden aday gösterdiği ABB Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk Televizyonu'nda yayınlanan "Seçime Doğru" programında gazeteciler Sena Alkan, Fevzi Çakır ve Faruk Aksoy'un sorularını cevapladı.

Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendisine yönelik "Cumhurbaşkanı adayı olun" çağrısı sorulan Yavaş, "Ben kırgın falan değilim. 'Aday olmadı' diye ben suçlanıyorum. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, 'Hadi çık gel aday ol' demekle olmaz, başka partide kaydım var. 1 gün önce beni arayıp 'Teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?' demesi lazımdı" dedi.

'2023'TE ADAY OLSAYDIM KAZANIRDIM'

Altılı Masa'nın karar alması halinde aday olacağını söylediğini belirten Yavaş, "Adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, 'Altılı Masa aday gösterirse aday olurum'. Zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam" dedi.

'OPERASYON DENİLECEK BİR HAL YOK, BİZ 'İSTİFA EDİN' DEMEDİK'

İttifak yapmama kararı sonrası İYİ Parti'deki ayrılıklar için Akşener'in "Partimize operasyon yapılıyor" sözlerini eleştiren Yavaş, "İYİ Parti seçmeni 23 ilçe 'Mansur Yavaş'la beraber girelim' demiş. Bu görüş kabul olmayınca zaten büyük çoğunluğu istifa etti. Milletvekili, il başkanı istifa etti. İlçe başkanlarının hemen hemen hepsi istifa etti. Operasyon denilecek bir hal yok, biz 'istifa edin' demedik. Beraber çalışıldı. Başarı varsa da beraber oldu" dedi.

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