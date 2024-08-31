Aksilikler peş peşe geldi. Düğünde ortalık karıştı

Evrenden gelen mesajları alma konusunda pek de başarılı olmayan bir çiftin düğünü, adeta aksiliklerle dolu bir komedi filmi sahnesini andırdı. Tüm bu olaylar, evrenin çiftin nikahına dair gönderdiği bir dizi uyarı gibi görünse de, çiftin kararlılığı hiçbir şekilde sarsılmadı.

Düğün, nikah memurunun ani bir hareketle düşmesiyle başladı. Henüz bu olayın şoku atlatılamadan, düğün salonunun çatısı uçtu ve misafirler büyük bir şaşkınlık yaşadı. O esnada, salonun elektriklerinin kesilmesiyle ortam tamamen karanlığa büründü.

Tüm bu aksiliklerin üzerine bir de nikah masasının kırılması eklendi. Ancak, çiftin azmi bu durumu da gölgede bırakmadı. Ne yazık ki, son darbeyi kameramanın düşmesi vurdu ve bu komik kaosun son halkası tamamlanmış oldu.