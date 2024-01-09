Akü içerisinden 22 kilogram uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA
Akü içerisinden 22 kilogram uyuşturucu çıktı
Adana'da bir araçta yapılan aramada 2 akü içerisinden toplam 22 kilo uyuşturucu ele geçirilirken araç sürücüsü de tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurarak dedektör köpek ile arama yaptı.

Araçta yapılan aramada, aracın bagajında bulunan 2 aküye dedektör köpek tepki verdi. Ekiplerin akünün içerisinde bulunan demirleri kesmesiyle, aküler içerisine saklanan 12 pakette toplam 22 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına Ahmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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