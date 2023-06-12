Alaattin Saral adliyeye sevk edildi

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Alaattin İlyas Saral, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Alaattin Saral adliyeye sevk edildi

Emniyette işlemleri tamamlanan Saral, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin 21'i tutuklu 168 sanığın yer aldığı davada, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ile "nitelikli yağma" suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Saral'ın, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince bugün Marmara Cezaevi'nin karşısındaki binada yapılacak duruşmaya katılması bekleniyor.

atilla-saral-adliyeye-sevk-edildi-yenicag.jpg

BELÇİKA'DAN TANZANYA'YA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Alaattin İlyas Saral hakkında 8 Haziran'da kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Saral'ın bülten doğrultusunda 9 Haziran'da Belçika'dan Tanzanya'nın başkenti Dodoma'ya gitmek üzere Brüksel Uluslararası Havalimanı'na geldiği sırada Belçika polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Saral'ın burada çıkarıldığı mahkemede, Türkiye'de davası olduğunu ve iade edilmek istediğini söylediği, talebi doğrultusunda Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.

"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Alaattin İlyas Saral, dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Saral, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülmüştü.

atilla-saral-adliyeye-sevk-edildi-yenicag8.jpg

atilla-saral-adliyeye-sevk-edildi-yenicag6.jpg

atilla-saral-adliyeye-sevk-edildi-yenicag4.jpg

atilla-saral-adliyeye-sevk-edildi-yenicag2.jpg

atilla-saral-adliyeye-sevk-edildi-yenicag1.jpg

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Yöresel kilimler kent ekonomisini canlandırıyor Kültür Sanat
Yöresel kilimler kent ekonomisini canlandırıyor
İmamoğlu CHP Genel Başkanı olamazsa ne yapacak? Fatih Altaylı İmamoğlu’nun yol haritasını açıkladı Siyaset
İmamoğlu CHP Genel Başkanı olamazsa ne yapacak? Fatih Altaylı İmamoğlu’nun yol haritasını açıkladı
Güney Kore'de gökdelene tırmanan İngiliz, 72. katta polislerce gözaltına alındı Dünya
Güney Kore'de gökdelene tırmanan İngiliz, 72. katta polislerce gözaltına alındı
Iğdırlı öğretmen hurdaları sanat eserine çeviriyor Kültür Sanat
Iğdırlı öğretmen hurdaları sanat eserine çeviriyor
Güzel Günler ne zaman final yapacak? Güzel Günler final fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Güzel Günler ne zaman final yapacak? Güzel Günler final fragmanı yayınlandı mı?
Beşiktaş'a Kondogbia karşısında rakip çıktı Spor
Beşiktaş'a Kondogbia karşısında rakip çıktı
İzmir vapurunda mide bulandıran görüntü: Genç kadın kimseye aldırış etmedi Güncel
İzmir vapurunda mide bulandıran görüntü: Genç kadın kimseye aldırış etmedi