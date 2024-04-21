Alaçatı Ot Festivali'nde 135 sürücüye 309 bin 821 lira ceza kesildi

Kaynak: İHA
Alaçatı Ot Festivali'nde 135 sürücüye 309 bin 821 lira ceza kesildi
Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali sırasında yapılan denetimlerde 135 sürücüye toplam 309 bin 821 lira para cezası uygulanırken, aranan 6 kişi de yakalandı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen takviye ekiplerle birlikte festival boyunca 200 personel ile ilçe girişlerinde ve festival alanında huzur ve güvenin sağlanması için görev yaptı.

aw187297-02.jpgYapılan denetimlerde 4 bin 166 kişinin ve bin 879 aracın kontrolleri yapıldı. 135 araç sürücüsüne toplam 309 bin 821 lira idari para cezası uygulanırken, 6 araç sürücüsüne de alkollü araç kullanmaktan idari ceza uygulandı. Kontroller sırasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi de yakalandı.

aw187297-03.jpgFestival alanı girişinde Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stantta uyuşturucu, siber, kadına şiddet ve dolandırıcılık suçları ile ilgili bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı. Emniyet görevlileri, UYUMA ve KADES uygulamaları hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.

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