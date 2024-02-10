Alanya'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polise zor anlar yaşattı: Yaka paça yakalama

Kaynak: İHA
Alanya'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polise zor anlar yaşattı: Yaka paça yakalama
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polisin takibi sonucunda tam anlamıyla yaka paça yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen bir motosiklet sürücüsü, polisin takibi sonucunda yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. İsmi henüz öğrenilemeyen 17 yaşındaki sürücü, polisten kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek bir otomobile çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, polisin müdahalesine rağmen motosikletinden inmeyerek kaçmaya çalıştı. Bir eliyle kendi motosikletini kontrol etmeye çalışan trafik polisi, diğer eliyle yakaladığı sürücüyü bırakmayıp durdurmaya çalıştı. Ancak şüpheli, vatandaşların da yardımıyla hareket edemedi.

Son Haberler
AKP cumhuriyetinin şeker fabrikalarını nasıl sattı? Amerika’ya bu peşkeş neden çekildi? Yeniçağ şeker dosyasını açıyor Gündem
AKP cumhuriyetinin şeker fabrikalarını nasıl sattı? Amerika’ya bu peşkeş neden çekildi? Yeniçağ şeker dosyasını açıyor
Eczacıbaşı'nın uzun bacaklı Amerikalı yeni transferinin fotoğrafları ortaya çıktı. Plaj voleybolunun da tozunu attırmış Spor
Eczacıbaşı'nın uzun bacaklı Amerikalı yeni transferinin fotoğrafları ortaya çıktı. Plaj voleybolunun da tozunu attırmış
Geleneğin tadı acıdır Yazarlar
Geleneğin tadı acıdır
Kin ile dava Yazarlar
Kin ile dava
Sadece anlamak istiyorum Yazarlar
Sadece anlamak istiyorum
Her zaman dik durmasını bilen bir lider: Deniz Baykal Yazarlar
Her zaman dik durmasını bilen bir lider: Deniz Baykal
Erdoğan kontrolsüz büyük güce dönüştü Yazarlar
Erdoğan kontrolsüz büyük güce dönüştü