Alanya'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polise zor anlar yaşattı: Yaka paça yakalama

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen bir motosiklet sürücüsü, polisin takibi sonucunda yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. İsmi henüz öğrenilemeyen 17 yaşındaki sürücü, polisten kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek bir otomobile çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, polisin müdahalesine rağmen motosikletinden inmeyerek kaçmaya çalıştı. Bir eliyle kendi motosikletini kontrol etmeye çalışan trafik polisi, diğer eliyle yakaladığı sürücüyü bırakmayıp durdurmaya çalıştı. Ancak şüpheli, vatandaşların da yardımıyla hareket edemedi.