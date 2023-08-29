Alanya'da silah ticaretine 1 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti suçunun önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde; Tosmus Mahallesin'de bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 108 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

