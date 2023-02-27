Ersun Yanal Süper Lig'e geri dönüyor. Yeni adresi belli oldu

Alanyaspor'da Francesco Farioli'nin ardından yeni teknik direktör Ersun Yanal oluyor.

Akdeniz temsilcisi, Yanal ile anlaşma sağladı. Deneyimli teknik adam, Alanyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Ersun Yanal, Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'da görev almıştı. 61 yaşındaki teknik adam, Kasım 2020 tarihinde başına geçtiği Antalyaspor'dan Ekim 2021'de ayrılmıştı.

Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı ve 25 puan topladı. Alanyaspor, ligde 11. sırada yer alıyor.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLANDI

Akdeniz temsilcisi, Francesco Farioli'nin ayrılığının ardından Ersun Yanal ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ersun Yanal" ifadesi kullanıldı.



FARİOLİ DE YER ALDI

Alanyaspor'da Ersun Yanal'ın imza töreninde Farioli de yer aldı. Francesco Farioli ve Ersun Yanal yemekte bir araya geldi. Takımın son durumu hakkında görüşme yaptılar.