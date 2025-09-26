Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu! Sürpriz atama

Kaynak: İHA
Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu! Sürpriz atama

Lig lideri Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu maçın VAR hakemi açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyspor ile Galatasaray, bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi de Melih Aldemir olacak.

Müsabakada VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Anıl Usta ve AVAR 2'de de Eren Özyemişcioğlu görev alacak.

