Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu! Sürpriz atama

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyspor ile Galatasaray, bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi de Melih Aldemir olacak.
Müsabakada VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Anıl Usta ve AVAR 2'de de Eren Özyemişcioğlu görev alacak.
