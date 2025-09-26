Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi imzalar atıldı! Barış Alper Yılmaz'a takımın dengelerini bozacak zam

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için beklenen oldu. Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminde büyük bir kriz çıkartan milli oyuncunun sözleşmesi uzatıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'a izin verilmemişti. Sarı-kırmızılıların en az 1 sezon daha kadrosunda tutmak istediği milli oyuncu ikna edilmişti.

NEOM SC'den gelen astronomik teklifleri geri çeviren sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmayı başardı. Birkaç antrenmana çıkmayan yıldız isim Galatasaray ile olan sözleşmesini uzattı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A YÜZDE 100 ZAM!

Sabah'ta yer alan habere göre; Milli oyuncuya yüzde 100 oranında bir zam yapıldı. Barış Alper Yılmaz'ın net maaşının 200 milyon TL'ye çıkarıldığı ve sözleşmeye şarta bağlı olarak100 milyon TL'lik bonuslar eklendiği kaydedildi.

Balıkesir’de Huzur Operasyonu! 5 kişi yakalandı
Hendek Davası'nda karar! Tutuklu sanık kalmadı
Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!
Balkondan düşerek ölen Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Bir gün önce şifreli kapı taktırmış
Yurt dışına kaçırılmak istenmişti! Polis göz açtırmadı
