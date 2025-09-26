Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi imzalar atıldı! Barış Alper Yılmaz'a takımın dengelerini bozacak zam

Galatasaray'da yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'a izin verilmemişti. Sarı-kırmızılıların en az 1 sezon daha kadrosunda tutmak istediği milli oyuncu ikna edilmişti.

NEOM SC'den gelen astronomik teklifleri geri çeviren sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmayı başardı. Birkaç antrenmana çıkmayan yıldız isim Galatasaray ile olan sözleşmesini uzattı.

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımında ortalık yıkıldı: Yumruklar havada uçuştu

Ali Koç'tan Sadettin Saran'ın mazbata töreninde Aziz Yıdırım'a gönderme! Fenerbahçeliler çok sert tepki gösterdi

BARIŞ ALPER YILMAZ'A YÜZDE 100 ZAM!

Sabah'ta yer alan habere göre; Milli oyuncuya yüzde 100 oranında bir zam yapıldı. Barış Alper Yılmaz'ın net maaşının 200 milyon TL'ye çıkarıldığı ve sözleşmeye şarta bağlı olarak100 milyon TL'lik bonuslar eklendiği kaydedildi.

Jose Mourinho'dan Karim Benzema transferi için açıklama!

Lider 7'de 7 için sahaya çıkıyor! İşte Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri...

Resmen duyurdular! Arda Güler rekor maaş ile imzayı atıyor

Jose Mourinho gider gitmez Portekiz'i de karıştırdı! Ülkeyi ayağa kaldırdı: Hakkında harekete geçtiler

Ayağının tozuyla ne yaptın sen Sadettin Saran! Bütün Avrupa onu konuşuyor