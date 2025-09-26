Fenerbahçe'de büyük Youssef En-Nesyri krizi! İsyan etti

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de mücadelenin ardından Youssef En-Nesyri, büyük tepkiler almıştı. İstatistiklerde dibi göre Youssef En-Nesyri, teknik direktörüne adeta isyan etti.

YOUSSEF EN-NESYRI'DEN DOMENICO TEDESCO'YA ZOR SORU!

Hırvat ekibi ile oynanan mücadelede Youssef En-Nesyri, kaleye şut çekememiş ve ceza alanında topla da buluşamamıştı. Bu istatistiklerin ardından taraftarların tepki gösterdiği Faslı golcü, Domenico Tedesco ile görüştü.

Youssef En-Nesyri'nin mücadelenin ardından, İtalyan teknik adama "Hocam, ceza sahasında topla buluşamazsam nasıl gol atacağım? Pas gelmeyince yeterince etkili olamıyorum." dediği ortaya çıktı.



YOUSSEF EN-NESYRI'NİN SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 11 resmi maçta boy gösteren Youssef En-Nesyri, 5 gol ve 1 asist üretmeyi başardı. 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu mücadelelerde toplamda 915 dakika sahada kaldı.

