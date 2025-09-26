Lider 7'de 7 için sahaya çıkıyor! İşte Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri...

Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, bu akşam karşı karşıya gelecekler. İki takım için de büyük bir öneme sahip olan maçın muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Yeni haftanın açılış karşılaşması olacak bu mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Alanya Oba Stadı'ndaki maçı Zorbay Küçük yönetecek.

GALATASARAY ŞU ANA KADAR KAYIPSIZ

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu bu sezona da muhteşem bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar çıktığı 6 maçta da galip gelen taraf olmayı başardı. Cimbom, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.

Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9 puanla 8. sırada yer aldı.

Bu mücadeleye saatler kala iki takımında muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Viana, Lima, Aliti, Enes, Makouta, Maestro, Ruan, İbrahim, Hagi, Ogundu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

