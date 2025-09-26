Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımında ortalık yıkıldı: Yumruklar havada uçuştu

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya Ligi ekibi NK Maribor’da dünyanın konuşacağı bir olay yaşandı. Teknik direktör Radomir Djalovic, iki oyuncunun kavgasını ayırmaya çalışırken yediği yumruğun ardından görevinden ayrıldı.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI KARIŞTI

Sloven basınında yer alan habere göre; NK Maribor’un antrenmanında kavga çıktı. Teknik direktör Radomir Dalovic, kavga eden Omar Rekik ve Benjamin Tetteh’i ayırmaya çalışırken kendisine yumruk isabet etti. Haberde, takımın başına 15 gün önce geçen Karadağlı teknik direktörün yediği yumruğu "Büyük bir saygısızlık" olarak gördüğü ve olaydan hemen sonra görevden ayrıldığı kaydedildi.

