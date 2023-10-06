Alanyaspor vites arttırdı. Karagümrük'ten üç puanı aldı. Abdullah Şaşkın yazdı

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Maç Alanyaspor'un atağı ile başladı.

3. dakikada Yusuf'un soldan geriye çıkardığı pasta ceza akanı içi sol çaprazda Oğuz gelişine vursa da top auta çıktı.

Alanyaspor, ataklarıyla konuk ekibin kalesini tehdit ediyordu.

Sonrasında gol de geldi.

16. dakikada Novais'in sol çizgiden açtı ortasını, Eduardo da vurdu kafayı. Top ağlara gitti ve skor da 1-0 oldu.

Alanyaspor, golü bulduktan sonra iyice oyunu kendi üstüne almaya başladı.

Fakat Fatih Karagümrük de ataklarıyla sağlı sollu geliyordu.

24. dakikada Levent'in soldan ortasında arka direkte Serdar Dursun kafa vuruşunu yapsa da top kalecide kaldı.

33. dakikada soldan Oğuz'un ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Cordova'ya çarpıp kaleye yönelse de sonuç çıkmadı.

44. dakikada Novais'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Cordova'nın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

İlk yarı 1-0'lık Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının son anlarında tempo gittikçe arttı.

83. dakikada ise gol geldi.

Soldan Yusuf'un ortasında Janvier arka direkte topu çevirdi ve Oğzu topa altıpas içinde vurmak istedi. İlkinde başarısız olsa da ikinci vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

90+2'de ise son söz söylendi maçta.

Güven Yalçın, Karagümrük'ün tek sayısını attı.

Feghouli'nin pasını iyi değerlendiren Güven Yalçın, soğukkanlılıkla kaleciyi alt etti ve maçın skorunu tayin etti.

Alanyaspor, maçı 2-1 yendi.

Akdeniz ekibi çıkışta.

İstanbul ekibi ise düşüşte.