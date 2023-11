Ankaragücü kaçtı Başakşehir kovaladı. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın / YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

İstanbul ekibinden ayrılıp Başkent temsilcisine giden Emre Belözoğlu ile Ankaragücü, son iki maçından da galibiyetle ayrılarak ligde iyiden iyiye bir çıkış yakaladı.

Diğer yanda ise Çağdaş Atan ile bir türlü çıkış yakalayamayan ve alt sıralarda kabusu yaşayan Başakşehir ise bu maça galibiyet gözüyle bakıyor.

Mücadele başladı başlamasına ama Başakşehir neredeyse sahada yoktu. Bir ara öyle bir paslar yapmaya başladılar ki sanırsınız Barcelona sahada. Bunu da Ali Sowe'nin attığı golle ödedi İstanbul ekibi. 2. dakikada sağ kanattan içeri doğru sokulan Sowe, attığı çalımlar sonrası topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0'a getirdi.

Sonrasında oyuna tempo olarak denge geldi ve İstanbul ekibi yavaş yavaş pozisyonlar bulmaya başladı. Onların da ilk yarattığı ataktan gol de geldi. Piatek'in buluştuğu topta Polonyalı golcü, kalecinin çaprazından topu filelerle buluşturdu ve skor 1-1'e geldi.

Bu golden sonra Ankaragücü durur mu? Son haftaların formda ekibi ikinci golünü buldu. Sowe pasını verdi, Pedrinho ceza sahasının dışından vuruşuyla sol köşedeki örümcek ağlarını temizledi. Skoru 2-1'e getirse de teknik direktörü Emre Belözoğlu herhangi bir sevinç tepkisinde bulunmadı.

Bu golden sonra Ali Sowe ile Ankaragücü, Başakşehir kalesini adeta abluka altına aldı. Çıkamadı bir türlü kendi yarı sahasından İstanbul ekibi. Sowe'nin ceza sahası içinden vuruşunda top ilk önce kaleye yavaşça süzülse de direğe nişanlandı.

Aman Ankaragücü gelmesin. Hemen arkasından Başakşehir de geliyor. Goller de peşpeşe geliyor. Piatek ile İstanbul ekibi skoru 2-2'ye getirdi. İlk yarıdan karşılaşmanın gol düellosuna dönüşmesini kimse beklemiyordu. Fakat burası Süper Lig. Her an her şey olabilir.

Piatek'ten gelen golden sonra tempo öyle bir düştü ki; ilk yarı sanki 30. dakikadan sonra bitmiş gibiydi. Birkaç atak dışında hiçbir şekilde iki kalede de tehlike namına bir şey olmadı. İlk yarı da 2-2'lik skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısı temposuz başladı. Atak bile doğru düzgün olmadı diyecekken 50. dakikada konuk ekip tekrardan öne geçti. Tolga Ciğerci'nin vuruşu, Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'e çarptı. Sonrasında kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. Gol sonrası Emre Belözoğlu'nun alkışı oyuncuları daha da motive etti.

Başakşehir ise pes etmiş gibi görünse de son dakikalarda adeta dirildi yattığı yerden. Dubois'in sağ kanattan açtığı ortaya Figueiredo'nun vurduğu kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Maç 3-3'e geldi. İlk yarıdaki oyunun aynısını izletiyordu bize iki takım.

Sonrasında başka ciddi bir atak olmadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi. Başakşehir'in oyunu umut verse de diğer haftalara yoğunluk vermeleri lazım diye düşünüyorum. Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ise genç teknik adamıyla deplasmanda 2 puan bıraksa da iyi gidişatı sürmeye devam ediyor.