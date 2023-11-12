Sakatlıklarla dolu maçta gülen Pendikspor. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın /YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Pendikspor, Samsunspor'u ağırladı.

İki takım da oynanacak maçlar öncesi galibiyet moraliyle çıktı sahaya.

Samsunspor, İstanbulspor'un hemen üstünde 19. sırada ateş hattında bulunuyor.

Bu maçı kazanması halinde üst sıralara çıkıp derin nefes alacak.

Pendikspor ise 15. sırada orta sıralara çıkmaya çalışıyor.

Mücadele konuk ekip Samsunspor'un atağı ile başladı.

Ercan Kara'nın şutunu kaleci kurtardı.

16. dakikadan itibaren ise oyunda sakatlıklar nüksetmeye başladı.

Samsunspor'da Faslı Bennasser kendini yere bıraktı ve sedye ile oyundan çıkarıldı. Onun yerine ise Soner Aydoğdu girdi.

Pendikspor, oyunda baskısını iyiden iyiye arttırmıştı.

36. dakikada Halil Akbunar'ın ceza alanı içinden vuruşu top kaleyle alakasız olarak üstten dışarı çıktı.

Maçta tempo zaman zaman yükselse de ilk yarıda gol sesi duyamadık.

İkinci yarı Pendikspor'un golüyle başladı.

Halil Akbunar'ın pasında Erencan, kaleci Okan Kocuk'u mağlup etti ve skoru da 1-0'a taşıdı.

Golü atan Erencan Yardımcı da sakatlandı.

Bugün her iki takımın da bu yönden şansızlıkları üzerinde.

Son dakikalarda ise Samunspor'un atakları ev sahibi ekibin canını sıkmaya başladı.

Ntcham'ın ceza alanı içindeki net gol fırsatına kaleci Erdem Can gole izin vermedi.

Maçta başka pozisyon olmadı ve mücadele 1-0'lık İstanbul ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

11 yıl sonra lige yeni yükselen Samsunspor, ateş hattından nasıl çıkacak? Gisdol ile bu işin yürümeyeceğini zannediyorum.

Pendikspor ise ateş hattından uzaklaştı ve derin mi derin nefes aldı.