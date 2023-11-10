Antalyaspor Ankaragücü'nü gole doyurdu. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın, Antalyaspor'un Ankaragücü'nü deplasmanda farklı yendiği maçı yazdı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Antalyaspor Ankaragücü'nü gole doyurdu. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın / YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, Antalyaspor'u evinde ağırladı.

Son maçlarında izleyiciyi gole doyuran iki ekip, bugün milli arası öncesi karşı karşıya geldi.

Maç Antalyaspor'un baskısı ve golüyle başladı diyebiliriz.

7. dakikada orta sahada kapılan topta atağa çıkan Akdeniz ekibi Larsson soldan gelip öyle bir vurdu ki kaleye, sezonun belki de en güzel gollerine aday da diyebiliriz buna.

Nuri Şahin ve ekibi, öne geçmelerinin ardından rakip takım Ankaragücü üstünde baskıyı da iyiden iyiye arttırdı.

Bu da yine meyvesini 29. dakikada verdi. Savunma arkasına aldığı pasla kaçan Jehezkel, kaleciyi yaptığı plaseyle mağlup etti ve farkı ilk yarıdan ikiye çıkardı Antalyaspor için.

İkinci yarı ev sahibi Ankaragücü'nün tempolu ataklarıyla başladı. Bunlardan birisi ise 58. dakikada yaşanan pozisyondu. Hanousek'in Sowe'ye çıkardığı pasta Gambiyalı oyuncu rakibinin teması sonrası penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi.

Her ne kadar ev sahibinin baskısı üste çıktığını görsek de son dakikalarda azalmış ve Antalyaspor'un üstün oyununu izler olmaya başladık. Çıkılan kontraataklar, verilen paslar bunun göstergesiydi. Ve bunun sonucunda fark üçe çıktı. Erdoğan'ın açtığı ortaya Buksa iyi yükseldi, vurdu kafayı. Topu ağlarla buluşturdu ve fark da üçe çıktı.

Golün ardından Başkent temsilcisinin taraftarları Faruk Koca ve yönetim kuruluna 'yönetim istifa' tezahüratını yaptı. Ve fişi çeken gol geldi. 85. dakikada Assombalonga, savunmanın hatasını değerlendirdi ve kaleciyi plase vuruşla mağlup etti.

Bunun sonucunda Antalyaspor, üst sıralara çıkmaya devam etti.

Ankaragücü ise haftayı 13 puanla kapattı.

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