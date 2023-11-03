Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük sürpriz

Ajansspor'daki habere göre; Sivasspor karşısındaki 2 – 1’lik yenilginin ardından istifa eden Ömer Erdoğan'ın yerine arayışlarını sürdüren Alanyaspor, Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına vardı.

Akdeniz ekibi, 46 yaşındaki teknik adamı Alanya'ya davet etti. Tarafların görüşmesi sonrası el sıkışması bekleniyor.

Konyaspor'dan ayrılan Alersandar Stanojevic ile de görüşmelere başlayan Alanyaspor ile Kenan Koçak ismi de anılmıştı.

İki isimle anlaşamayan Turuncu Yeşilliler, Fatih Tekke ile yola devam edeceği öğrenildi.