Liverpool Tottenham kapışmasında gol yağmuru

Premier Lig’in heyecan dolu 36. haftasında futbolseverler, Anfield Road’da nefes kesen bir maça tanık oldu.

Jürgen Klopp’un takımı Liverpool, Ange Postecoglou’nun ekibi Tottenham’ı kendi evinde 4-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Maçın hemen başında, 16. dakikada Muhammed Salah’ın ağları havalandırmasıyla öne geçen Liverpool, ilk yarının sonunda Andy Robertson’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Cody Gakpo ve Harvey Elliot’un peş peşe golleriyle Liverpool, skoru 4-0’a taşıdı.

Tottenham, 72. dakikada Richarlison ve 77. dakikada Heung-Min Son’un golleriyle umutlansa da, maçın geri kalanında skoru değiştirecek golü bulamadı.

Bu önemli zaferle Liverpool, ligdeki puanını 78’e yükselterek zirve yarışını sürdürdü.

Tottenham üst üste aldığı dördüncü mağlubiyetle 60 puanda kalarak zirve yarışından uzaklaştı.

Ligdeki sonraki mücadelede Liverpool, Aston Villa’nın konuğu olacak. Tottenham ise kendi sahasında Burnley’i ağırlayacak.