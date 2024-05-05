Galatasaray gole doymadı. Sivasspor'u mahvetti

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 35. hafta maçında RAMS Park'ta Sivasspor ile karşılaştı.

7 gol çıkan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 6-1 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 11. ve 60. dakikalarda Hakim Ziyech, 38. ve 73. dakikalarda Dries Mertens, 59. ve 85. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

Sivasspor'un tek golü 54. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.

Liderlik yarışında hata yapmayan Galatasaray, bu sonuçla bir maç fazlasıyla puanını 96 yaptı.

Sivasspor ise 48 puanla 9. sırada yer aldı.

KALAN MAÇLAR

Şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde;

GALATASARAY

Fatih Karagümrük (D)

Fenerbahçe

Konyaspor (D)

FENERBAHÇE

Konyaspor (D)

Kayserispor

Galatasaray (D)

İstanbulspor