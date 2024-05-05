Sakaryaspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı.

3. sırada bulunan Yeşil-Siyahlı ekipte, son alınan Tuzlaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollar ayrılmıştı.

Sakaryaspor yönetimi vakit kaybetmeden yeni teknik direktörünü açıkladı.

Sakaryaspor, teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan'ı getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Coşkun Demirbakan ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Coşkun Demirbakan." ifadeleri kullanıldı.