Selçuk İnan'ın inadı 3 puanı kaçırdı

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Gaziantep FK sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Puan durumunda alt alta ve düşme hattında iki takım arasında geçen bu mücadele öncesine Hatayspor geçtiğimiz sezondan beri takımın başında olan ve bütün şehrin sevgilisi haline gelen Volkan Demirel ile yollarını ayırarak geldi.

Özhan Pulat yönetimindeki Hatayspor geçen hafta Başakşehir karşısında sahaya çıkan ilk 11’e göre bir takım değişiklikler yaptı.

Özhan Pulat sol bekte Ghoulam stoperde Recep Burak Yılmazve ve sağ kanatta Doğukan Sinik’i tercih etti.

Ev sahibi olan Gaziantep FK ise geçtiğimiz oynanan Trabzonspor maçında 4-2 mağlup olmuş olsada performansında gözle görülür bir iyileşme vardı. Daha fazla topa sahip olmaya çalışan ve oynamaya çalışan Gaziantep FK bu maça da öyle başladı.

Kalyon Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya baskılı ve topa hakim bir şekilde başlayan Selçuk İnan’ın öğrencileri golü de hızlı bir şekilde buldu.12. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Draguş’un vurduğu sert şut direkten geri döndü. Topu sahaya dönüşünü iyi bir şekilde takip eden Djilbodji perdeyi açtı.

Ancak bu golün sevinci bile geçmeden ev sahibi ekip şanssız bir an yaşadı. 15. Dakikada sol kanattan uzun bir taç kullanan Hatayspor’da ön direkten kafasını vuran Kilama’nın şutu savunmaya çarparak kaleciyi şaşırttı ve 1-1 oldu.

Karşılıklı gelen gollerin ardından mücadele biraz daha dengelenirken ev sahibi ekip topun kontrolünü elinde tutmaya devam etti.

Topu kanatlara aktaran Gaziantep FK sık sık çizgiden orta açmayı tercih ederken Hatayspor uzun toplarla kale arkasına sarkmayı denedi.

Ancak iki takımda planında net bir başarıya ulaşamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İlk yarıdaki performanslarından memnun kalan Selçuk İnan ikinci yarıda da aynı oyun planı ile sahaya çıktı.

Bu sefer topun hakimiyetini daha da fazla eline alan ev sahibi ekip yine kanatlardan sıfıra inerek orta açmayı tercih etti.

Yapılan oyuncu değişiklikleri ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle sık sık duran ikinci 45 dakikada Gaziantep FK bir türlü istediği momentumu yakalayamadı.

Yaşanan bu tablo sonrası rakibinin kendi kalene gelemediği bir maçta Selçuk İnan’ın bir yerden sonra işlemeyen orta kafa gol planını bir türlü değiştirmemesi muhtaç olunan golün bir türlü gelmesini engelledi.

Sonuç olarak teknik direkötürünü yeni göndermiş içerisinde bir ton sıkıntı yaşayan Hatayspor rakibinin hep aynı şekilde gelişen ataklarına bir şekilde dayandı ve karşılaşmadan 1 puanı aldı.

Ancak küme düşme hattında olan bu iki takım içinde 1. Lig yolu gözüktü.