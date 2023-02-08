﻿Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor

AA'da yer alan haberde, Alanya Belediyesi Tosmur Ek Hizmet Binası'nın Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürülmesinin ardından ilçeye gelen depremzedeler belirlenen otellere yerleştiriliyor.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada, AFAD koordinasyonuyla yönlendirilen depremzedelerin ilçeye gelmeye başladığını belirtti.



Yolda olan depremzedelerin de bulunduğunu aktaran Yücel, şunları kaydetti:



"Depremzedeleri, Alanya Belediyesi Tosmur Ek Hizmet Binasına yönlendirelim. Kriz masamız, otellere, yurtlara veya pansiyonlara depremzedelerimizi ivedilikle yerleştireceklerdir. Kaymakamlığımız ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği işbirliğinde 30 bin kişiyi burada ağırlayacak şekilde organize olduk. AFAD'ın gönderdiği depremzedelerimizi de buralara yerleştirmeye başladık."