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Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor

Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki depremzedelerin bir kısmı, Antalya'nın Alanya ilçesinde otellere yerleştirilmeye başlandı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 20:24
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Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor

Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
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AA'da yer alan haberde, Alanya Belediyesi Tosmur Ek Hizmet Binası'nın Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürülmesinin ardından ilçeye gelen depremzedeler belirlenen otellere yerleştiriliyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada, AFAD koordinasyonuyla yönlendirilen depremzedelerin ilçeye gelmeye başladığını belirtti.

Yolda olan depremzedelerin de bulunduğunu aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Depremzedeleri, Alanya Belediyesi Tosmur Ek Hizmet Binasına yönlendirelim. Kriz masamız, otellere, yurtlara veya pansiyonlara depremzedelerimizi ivedilikle yerleştireceklerdir. Kaymakamlığımız ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği işbirliğinde 30 bin kişiyi burada ağırlayacak şekilde organize olduk. AFAD'ın gönderdiği depremzedelerimizi de buralara yerleştirmeye başladık."

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