Ev yapımı şarabı bomba gibi patladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ev yapımı şarabı bomba gibi patladı
Ev yapımı şarabını denemek isteyen bir kadın, şişedeki basıncı tahmin edemeyince kapağı açar açmaz şişe patladı. Tüm mutfak şarap olurken, kadının korkusu ve şaşkınlığı yüzünden okunuyordu.

Ev yapımı şarap denemesi, bir kadının beklenmedik bir mutfak macerasıyla sonuçlandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca hazırladığı şarabı denemek isteyen kadın, şişedeki basıncı göz ardı etti. Şişenin kapağını açtığı anda patlama meydana geldi ve tüm mutfak şarapla doldu.

Patlama anında kadının yaşadığı korku ve şaşkınlık, yüzünden okunuyordu. Bu dramatik ve bir o kadar da komik anlar, hazırladığı kamera düzeneği tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, kadının şaşkınlıkla mutfağın her yerine yayılan şarabı izlediği ve ne yapacağını bilemez halde olduğu görülüyor.

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