Ev yapımı şarabı bomba gibi patladı

Ev yapımı şarap denemesi, bir kadının beklenmedik bir mutfak macerasıyla sonuçlandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca hazırladığı şarabı denemek isteyen kadın, şişedeki basıncı göz ardı etti. Şişenin kapağını açtığı anda patlama meydana geldi ve tüm mutfak şarapla doldu.

Patlama anında kadının yaşadığı korku ve şaşkınlık, yüzünden okunuyordu. Bu dramatik ve bir o kadar da komik anlar, hazırladığı kamera düzeneği tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, kadının şaşkınlıkla mutfağın her yerine yayılan şarabı izlediği ve ne yapacağını bilemez halde olduğu görülüyor.