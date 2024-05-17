İşten gelen anne kızının yemek yaptığını görünce şaşkına döndü

Kaynak: Haber Merkezi
İşten gelen anne kızının yemek yaptığını görünce şaşkına döndü
Bir anne, işten geldiğinde evde kızının yemek pişirdiğini görünce şaşkına dönerek 'Allahım ben nereye geldim, ne yaptın anneciğim?" diyerek hayretini dile getirdi.

Evde yemek pişiren bir kız çocuğu, annesini büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. İşten dönen anne, mutfağa girdiğinde kızının yemek hazırladığını görünce gözlerine inanamadı. "Allahım ben nereye geldim, ne yaptın anneciğim? Kimin böyle bir kızı var?" diyerek şaşkınlığını dile getiren anne, kızının bu beklenmedik davranışı karşısında hem sevinçli hem de şaşkın bir şekilde tepki verdi.

Bu anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve kız çocuğunun yorulan annesi için yemek yapması, kullanıcıların takdirini kazandı.

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