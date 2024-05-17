İşten gelen anne kızının yemek yaptığını görünce şaşkına döndü

Evde yemek pişiren bir kız çocuğu, annesini büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. İşten dönen anne, mutfağa girdiğinde kızının yemek hazırladığını görünce gözlerine inanamadı. "Allahım ben nereye geldim, ne yaptın anneciğim? Kimin böyle bir kızı var?" diyerek şaşkınlığını dile getiren anne, kızının bu beklenmedik davranışı karşısında hem sevinçli hem de şaşkın bir şekilde tepki verdi.

Bu anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve kız çocuğunun yorulan annesi için yemek yapması, kullanıcıların takdirini kazandı.