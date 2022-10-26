Dev holding borsadan kendi hissesini aldı

Paramedya'nın haberine göre, Alarko Holding mart ayında aldığı karar doğrultusunda borsadan kendi hisse senedini almaya bugün de devam etti. Dünya genelinde yaşanan krizin küçük ortaklarını olumsuz etkilememesi ve fiyat istikrarını korumak adına yaptığı belirtilen alımlarda bugün 59.30 ortalama ile 82 bin 500 lot alım yapıldı.

Konu ile ilgili olarak Alarko Holding’den KAP’a şu açıklama yapıldı:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 18.03.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 25.10.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 59,45 TL – 59,15 TL (ağırlıklı ortalama 59,30 TL) fiyat aralığından toplam 82.500 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır.

Bu işlemlerle birlikte, 25.10.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 1.879.586 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,4321’e ulaşmıştır.”