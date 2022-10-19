Borsada b�y�kl� yabanc� iddias�. Bir ��k�yor bir iniyor. Borsa'da neler oluyor

Borsa �stanbul haftan�n ilk i�lem g�n�nde banka hisselerinde ya�anan tavan ile yeni bir rekor k�rd�. Bu y�kseli�te yakla��k 1 milyar liral�k net al�m yapan Bank Of America arac� kurumunun bug�n ayn� hisselerde sat�� yapt�.

Borsa kulislerinde i�lemlerin B�y�kl� Yabanc��ya ait oldu�u iddialar� konu�uluyor.Pazartesi g�n� borsa g�ne hafif y�kseli�le ba�lad�. Ancak seans�n ilerleyen dakikalar�nda bankac�l�k sekt�r� hisselerinde Bank Of America arac� kurumunun al�mlar� dikkat �ekmeye ba�lad�.

Seans�n sonlar�na do�ru �� Bankas�, Akbank, Yap� Kredi ba�ta olmak �zere t�m banka hisseleri tavan oldu. Bankac�l�k endeksi g�n� y�zde 10 y�kseli�le tamamlad�. Bu i�lemlerden sonra Bank Of America g�n� yakla��k 1 milyar liral�k net al�mla kapatt�.Bu arada SPK baz� �irketlerin a��r� derece y�kselmesi �zerine tedbir karar� ��kartt�.