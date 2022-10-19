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Borsada b�y�kl� yabanc� iddias�. Bir ��k�yor bir iniyor. Borsa'da neler oluyor

Borsa pazartesi g�n� bankac�l�k endeksinin y�zde 10 y�kseli�i ile rekor k�rd�. D�n yapt��� al�mlarla borsay� y�kselten yabanc� kurum bug�n satarak borsay� d���rd�

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 09:27
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Borsada neler oluyor. Bir ��k�yor bir iniyor. Borsada b�y�kl� yabanc� iddias�

Borsada b�y�kl� yabanc� iddias�. Bir ��k�yor bir iniyor. Borsa'da neler oluyor
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Borsa �stanbul haftan�n ilk i�lem g�n�nde banka hisselerinde ya�anan tavan ile yeni bir rekor k�rd�. Bu y�kseli�te yakla��k 1 milyar liral�k net al�m yapan Bank Of America arac� kurumunun bug�n ayn� hisselerde sat�� yapt�.

 

Borsa kulislerinde i�lemlerin B�y�kl� Yabanc��ya ait oldu�u iddialar� konu�uluyor.Pazartesi g�n� borsa g�ne hafif y�kseli�le ba�lad�. Ancak seans�n ilerleyen dakikalar�nda bankac�l�k sekt�r� hisselerinde Bank Of America arac� kurumunun al�mlar� dikkat �ekmeye ba�lad�.

Seans�n sonlar�na do�ru �� Bankas�, Akbank, Yap� Kredi ba�ta olmak �zere t�m banka hisseleri tavan oldu. Bankac�l�k endeksi g�n� y�zde 10 y�kseli�le tamamlad�. Bu i�lemlerden sonra Bank Of America g�n�  yakla��k 1 milyar liral�k net al�mla kapatt�.Bu arada SPK baz� �irketlerin a��r� derece y�kselmesi �zerine tedbir karar� ��kartt�.

 

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Dadaş
19.10.2022 09:44
Parasının değerini korumaya çalışan bu millet artık neye güvenecek.Döviz alma borsaya güven yok enflasyon almış başını gidiyor.İnsanlar parasını piyasaya süremiyor emlak araba fiyatları uçmuş.  
 
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