Şirketler birer birer kapanıyor 

Yeniçağ Gazetesi'den Tolga Şahin'in haberine göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) yayımladığı eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket verileri ekonomik krizi en net şekilde ortaya koydu.

Eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa kıyasla yüzde 6,8 artışla 12 bin 193'ten 13 bin 23'e çıkanken aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 16 artarak 1987 oldu. Ağustosta 1713 şirket kapanmıştı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 16 artarak 1713'ten 1987'ye yükseldi. Aynı dönemde kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı. Kapanan kooperatif sayısı yüzde 11,3 atışla 79 olarak gerçekleşti. Buna göre, eylül ayında 2 bin 66 işletme kapandı ve yılın ilk 9 ayında toplamda 15 bin 864 şirket kapanmış oldu.

KOOPERATİF SAYISI AZALDI

Eylül 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 25,8 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 26,2 azaldı. 2022'nin ilk 9 ayında ise, 2021'in ilk 9 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 62,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 24,9 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,6 arttı. TOBB verilerine göre, eylülde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 oranında arttı. Kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı.

Eylül 2022'de, Eylül 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,5 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 arttı. 2022'nin ilk 9 ayında ise, 2021'in ilk 9 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,2 azaldı.

RUSLARI İRAN TAKİP EDİYOR

Öte yandan, Eylül 2022'de şirket ve kooperatiflerin 4 bin 526'sı ticaret, 1.889'u imalat ve 1.598'i inşaat sektöründe kuruldu. Eylül 2022'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.051'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 631'i inşaat, 279'u imalat sektöründe yer aldı. Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerin; 654'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 291'i imalat, 237'si inşaat sektöründe yer aldı.

Geçen ay kurulan 1928 yabancı ortak sermayeli şirketin 135'i Rusya ve 129'u İran ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 210'u anonim, 1718'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 2 bin 298'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 805'i gayrimenkul acenteleri, 708'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalıştı. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.