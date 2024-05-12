Şimşekler Bitlis'te geceyi gündüze çevirdi

ürkiye genelinde mevsim normallerinin dışında seyreden hava koşulları, farklı bölgelerde etkisini göstermeye devam ediyor. Bu etkilerden biri de Bitlis'te yaşandı. Gece saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran şimşekler, gecenin karanlığını adeta gündüze çevirdi.

Bitlis'te yaşayan vatandaşlar, olağanüstü doğa olayını şaşkınlıkla izledi. Şehirdeki bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, şimşeklerin şiddeti görenleri hayrete düşürdü. Meteoroloji yetkilileri, hava koşullarının normalden farklı seyretmesinin sebebini açıklamak için çalışmalarını sürdürüyor.