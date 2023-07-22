Alarm verildi. Belediye Başkanı uyardı: 45 günlük su kaldı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kuraklığa dikkat çekerek “45 gün sonra Keşan'ın yarısına su veremeyebiliriz" dedi.

KAYNAK: DHA
Alarm verildi. Belediye Başkanı uyardı: 45 günlük su kaldı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kuraklığa dikkati çekerek, ilçenin içme suyunun sağlandığı barajda su seviyesinin çok düştüğünü belirterek tasarruf çağrısında bulundu.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 56 milyon metreküp hacme sahip Kadıköy Barajı'nın su seviyesinin yüzde 10'un altına düşüğünü ifade etti.

Barajda ilçeye 2 aylık yetecek su bulunduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'ımızın su ihtiyacının büyük bir bölümü karşılayan Kadıköy Barajımızda yalnızca 4 milyon metreküp su kaldı. Bu da en fazla sadece 2 ay yetecek kadar rezervimiz olduğu anlamına geliyor. Çok yakında barajdan su almak için kullandığımız bacalarımız, su seviyesinin düşmesiyle iş göremez hale gelecek ve platform kurup pompa yoluyla su almaya başlayacağız.

“45 GÜN SONRA…”

Öte yandan sıcak havaların etkisi gitgide artıyor ve korkarız ki artmaya devam edecek. Bu noktada da vatandaşlarımızdan su tasarrufu yapmalarını önemle arz ediyoruz. Unutmayalım ki, bilinçsiz kullanım nedeniyle yalnızca 45 gün sonra Keşan'ın yarısına su veremeyebiliriz hatta gelecekte bir damla suya bile muhtaç kalabiliriz."

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