Alaska'da iki Amerikan askeri helikopteri çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde 2 askeri helikopter çarpıştı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Alaska'da iki Amerikan askeri helikopteri çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Alaska'da eğitim uçuşu yapan iki Apache tipi helikopter çarpıştı facia yaşandı. Eğitim uçuşu yapan AH-64 Apache tipi 2 askeri helikopter Alaska'da çarpıştı. Kazada 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker ise yaralandı. ABD ordusundan yapılan açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi. Tümgeneral Brian Eifler konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazanın askerlerin aileleri, silah arkadaşları ve ordu için acı bir kayıp olduğunu ifade ederek askerlerin aileleri için ordunun tüm kaynaklarının seferber edildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin henüz açıklanmadığı belirtildi.

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