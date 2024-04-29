Stoltenberg’ten Ukrayna’ya sürpriz ziyaret

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dur. Ukrayna NATO üyesi olacak" dedi.

Stoltenberg, Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenleyerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Stoltenberg, trende yaptığı açıklamada, "ABD'nin altı ay harcayarak anlaşma sağladığı bir paketi ve Avrupalı müttefiklerin teslim etmediği mühimmatı göz önünde bulundurarak işlerin değişeceğine inanıyorum" dedi.

Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Ukrayna'nın liderliğini ve cesaretini överek, "Ukrayna'ya verilen desteğin kısa vadeli olmadığını, Rusya'nın kazanamayacağını" vurguladı.

Ayrıca, Ukrayna'nın NATO üyeliğine doğru ilerlediğini belirtti.