Albay Özeller'in tutuklanmasına Dervişoğlu'ndan tepki

Gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Albay Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sosyal medya hesabından eleştirmesi üzerine, Ülkü Ocakları'nın yöneticileri başta olmak üzere birçok MHP'li isim tarafından açık tehditlere maruz kalmıştı. Emekli Albay Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmesinin ardından gelen tehdit ve hakaretlere tepki göstererek, "Siyasetçiler ilah değildir. İnsandır, eleştirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eleştirenlerin durumunu biliyoruz. Ama sadece Sayın Bahçeli'yi eleştirenlerin ölümle tehdit edilmesi oldukça düşündürücü değil midir? Ben sözlerimin arkasındayım. Benim için hiçbir hükmü olmayan bu tehditler karşısında her türlü savunma hakkımı kullanacağım. Mahkemelerde şikayetlerde de bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medyada yayınladığı mesajda "Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir!.." dedi.