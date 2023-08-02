Aldatana tazminat var birlikte olduğu kişiye yok

İstanbul'da yaşayan Diana K, kocasının kendisini aldattığı kadına tazminat davası açtı. Fakat önce Yargıtay, sonra Anayasa Mahkemesi reddetti.

Aldatana tazminat var birlikte olduğu kişiye yok

İstanbul'da yaşayan Diana K, eşinin kendisini aldattığını belirterek İstanbul Anadolu 12. Aile Mahkemesi'ne dava açarak eşinden boşandı.

Sabah gazetesinden Halit Turan’ın haberine göre, Diana K. eşinin kendisini aldattığı M.G. adlı kadına da, hamilelik ve yeni doğum yaptığı dönemde evli olduğunu bildiği eşiyle ilişki yaşayarak onurunu kırdığını ve kendisini küçük düşürdüğünü belirterek kişilik haklarına ağır saldırı yapıldığı iddiasıyla manevi tazminat davası açtı.

FAİZİ İLE BİRLİKTE 40 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi; M.G.'nin, Diana K.'ya 40 bin lira manevi tazminatı faizi ile birlikte ödemesine karar verdi. Manevi tazminata mahkûm olan ve hakkında icra takibi başlatılan M.G. ise kararı, kanuna aykırı olduğunu belirterek Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY MAHKEME KARARINI BOZDU

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi M.G.'nin doğrudan Diana K.'nın bedensel veya ruhsal bütünlüğüne yönelik hukuka aykırı bir fiilde bulunduğundan söz edilemeyeceğini, kanuna göre de yükümlülüğünü ihlal eden eşin sorumlu olduğunu belirtti. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Bu defa en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'ne başvuran kadına buradan da ret yanıtı geldi. Anayasa Mahkemesi, Diana K.'nın yaptığı bireysel başvuruyu mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edilmediğini belirterek reddetti.

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