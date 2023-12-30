Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi Haziran ayında ara vererek sezon finali yapmıştı. Aldatmak dizisinin 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aldatmak 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen Aldatmak dizisi, 15 Haziran 2023 Perşembe günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aldatmak dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Aldatmak 4 Ocak Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

ALDATMAK KONUSU NEDİR?

Tarık’la otuz yıldır evli olan Güzide’nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesine karşı taviz vermeyen ve doğru olduğunu düşündüğü yolunda ilerleyen Güzide’nin bir yolu doğru bildiği yalanlarla kesişir. Artık evliliğine ve eşine dair inandığı her konuda sınanacaktır.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Aldatmak dizisinin oyuncuları arasında; Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.