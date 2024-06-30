Aldığı iki sıfır araba da hasarlı çıktı

6 Mayıs tarihinde bayiden Ford Tourneo Courier 2024 marka aracı 1 milyon 95 bin 250 TL'ye alan Burhan Ülgen, bir hafta sonra ekspertize gitti.

Ekspertizde aracın bazı bölgelerinde boya olduğunu ve tak çıkar işlemleri yapıldığını öğrenen Ülgen, Otosan'a başvurdukları halde kedisine yardımcı olmadıklarını söyledi. Aracı aldığı bayiye zararına satan Ülgen, 8 Haziran tarihinde aynı marka sıfır başka bir aracı 1 milyon 45 bin 250 TL'ye yeniden satın aldı.

Aracı aldığı gün ekspertize giden Ülgen, tekrardan boya işlemleri ve sök-tak işlemlerinin yapıldığını öğrenince şaşkına döndü. Ülgen, olaya ilişkin avukatı aracılığı ile şikayette bulunurken, maddi manevi zarara uğradığını söyledi.

Ülgen, Otosan'ın kusuru kabul etmediğini, araç taşıma esnasında problem olmadığını, aracın fabrikadan çıktığı gibi bayiye teslim edildiğini kendisine aktardıklarını beyan etti.

"ALDIĞIM 2 ARAÇTA DA BOYA VE SÖK TAK İŞLEMİ VARDI"

Yaşadıklarını anlatan Burhan Ülgen, “2024 Ford Courier'lar yeni çıktığı için beğendim ve aracı satın almak için bayiye başvurdum. Aracım geldikten bir hafta sonra aracın motor kaputu ve ön 2 çamurluklarında sök tak işlemler olduğunu fark ettik. Bununla ilgili bayiye başvurduğumuzda Otosan'ın Romanya'daki fabrikasında bunların yapılabileceğini söylediler ve yazı yamamız gerektiğini belirttiler. Alım satımlarda büyük değer kaybı yaşayacağımız için bayiye aracı ikinci el olarak sattık. Tekrardan belli miktar farkını ödeyerek yine aynı aracın modelini aldık. İkinci aracımı teslim aldığım gün ekspertiz yaptırdım. Ekspertizde aracın sol ön kapısında işlem ve boya olduğunu tespit ettik. Arka bagajın cıvatalarında oynamalar mevcuttu. Motor kaputunda sağ cıvatalarında oynamalar mevcuttu. Bunlar Türkiye şartlarında değer kaybına neden oluyor. Biz bayiye güvenerek sıfır araç aldık ancak kusurlar olması bizi rahatsız etti. Bayiye ve Otosan başvurduk ancak bize yardımcı olmadılar. Kendi başımızın çaresine bakmamızı istediler" diye konuştu.

"SIFIR ARAÇTA OLMAMASI GEREKEN HATALAR HUKUKEN AYIPLI OLDUĞU KABUL EDİLİR"

Konuya ilişkin dava süreci başlattıklarını söyleyen Avukat Cem Yanar, "Sıfır araçlar her ne kadar garanti kapsamında olsa da bayiler ayıbın giderilmesi ve diğer hakların kullanılması noktasında problemler çıkarabilmektedir. Müvekkilim sıfır olarak aldığı aracı daha önce yaşadığı mağduriyete istinaden TSE belgeli ekspertiz firmasında kontrol ettirmiştir. Ekspertizde aracın sol ön kapısında, kaput ve bagaj kısmında tak sök işlemleri olduğu tespit edilmiştir. Sıfır olarak alınan aracın boyalı olması veya sıfır kilometrelik araçta olmaması gereken hatalar taşıması gibi durumlarda sıfır aracın hukuken ayıplı olduğu kabul edilir. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre sıfır olarak alınan aracın ayıplı çıkması halinde yeni aracın verilmesi veya bedelde ayıp oranında indirim yapılmasını talep etmekteyiz. Sıfır kilometre araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ekspertizde kontrol ettirilmesi gerekmektedir. Araçta boyalı, değişen parça olup olmadığı ve kilometresinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Aracın aldığı günden ileriki tarihlerde yapılan ekspertiz raporlarının geçerliliği tartışılabilmektedir. Bu yüzden aracı alır almaz TSE belgeli ekspertiz firmasında araç kontrol ettirilmelidir" ifadelerini kullandı.