Aleks Metal şehir rafineciliği yapacak

AgaOne çatısı altında faaliyet gösteren yetkili altın rafinerilerinden Aleks Metal Rafineri (AMR), son teknoloji üretim için fabrikasını yenilediğini açıkladı. Marmara Sanayi Sitesi’nde modern bir üs kuran şirket, çevreye duyarlı şehir rafineciliğine odaklandı.

Aleks Metal Rafineri Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Tarhanacı ile Genel Müdürü Ahmet Yılal, yeni üretim üssünü basın mensuplarına düzenlenen toplantıda anlattı.

AMR Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Tarhanacı, üretim üssünü çevreye ve insana saygılı, doğa dostu olduğunu ve son teknoloji ile donattıklarını belirtti.

Tarhanacı, yeni tesis için yaptıkları toplam yatırımın yıl sonuna kadar 5 milyon dolara ulaşacağını da söyledi.

Hedef İSO 500’e girmek Yıl sonuna kadar günlük 200 kiloluk üretim gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de duyuran Tarhanacı, yıllık 60 tonluk üretim katkısı sunmayı planladıklarını da açıkladı.

2024 yılını 250 milyon dolar ciro ile kapatmayı amaçladıklarını belirten Tarhanacı, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine girmeyi hedeflediklerini açıkladı.



EKONOMİYE KATKI YENİ DÖNEMDE DE SÜRECEK

Üretime 2022 yılında başladıklarını belirten Tarhanacı, Kıymetli Madenler Standartları ve Rafineri Tebliği’nin yürürlüğe girdiği 2023 yılında da altın rafinerisi faaliyet izni almak için Hazine’ye başvurduklarını kaydetti. Altın rafinerisi hizmeti verecek kurumların listesinin önümüzdeki süreçte açıklanacağını belirten Tarhanacı, “Halen 13 rafineriden biriyiz. Umuyorum denetleme süreci bittiğinde faaliyet izni alan rafineriden biri kuşkusuz yine biz olacağız. Yeni dönemde de ülke ekonomisine elimizden gelen en yüksek katkıyı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

MERKEZ BANKALARI İLE STRATEJİK PARTNERLİK

Dünyadaki bütün merkez bankalarının ellerindeki altın rezervinin 3 trilyon doların üzerinde olduğunu söyleyen Tarhanacı, “AMR olarak altın varlıklarının işlenerek rezerve dönüştürülmesine yönelik merkez bankalarının tercih ettiği rafineri olmak istiyoruz” dedi.

Rezervin yanı sıra merkez bankalarının sikke üretimi gerçekleştirdiğini de kaydeden Tarhanacı, “Dünyada yatırım ve koleksiyon sikkesi olmak üzere iki farklı üretim var. Yatırım sikkelerinin 6.2 milyon onsu dünya piyasalarında işlem görüyor. AMR olarak ikinci aşamada sikke altın üretimi konusunda merkez bankalarının stratejik ortağı olmayı hedefliyoruz. Buna ulaştığımızda Türkiye’nin en çok ihracat yapan rafinerisi de olacağız” diye konuştu.

Tarhanacı yabancı ortaklıklarla büyümeye açık olduklarını da sözlerine ekledi.



ŞEHİR RAFİNERİCİLİĞİ YAPIYOR

Aleks Metal Rafineri Genel Müdürü Ahmet Yılal yurtiçinde izleyecekleri stratejiye değindi. Çevreye saygılı, son teknoloji ile üretim yapacaklarını dile getiren Yılal, yaptıkları üretimi şehir rafinericiliği olarak adlandırdıklarını ifade etti. Bu söylemden kasıtlarının da madenlerden çıkan altının değil, yastık altındaki altının işlenmesi olduğunu anlattı. Yılal, dünyada gün yüzüne çıkartılmış altınların yarısından fazlasının ziynet eşyası olarak değerlendirildiğine dikkat çekerek yastık altı altının işlenmeyi beklediğini söyledi.

AMR olarak tüm üretimlerde hurda ve geri dönüşüm ürünü altınları kullandıklarını anlatan Yılal, cevher altını işlemediklerini ve döngüsel ekonomiye katkı sunduklarını ifade etti. Yılal çevreye duyarlılığı belgelenmiş olmayan madenlerle de çalışmayacaklarını belirtti.