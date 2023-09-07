‘Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün sessizliğini bozdu. Boşanma kararı herkesi şoke etmişti

'Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün, geçen sene sevgilisi Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmiş ve bir kız çocuk sahibi olmuştu. Temmuz ayında boşanan Ün, ayrılık kararıyla ilgili konuştu.

‘Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün sessizliğini bozdu. Boşanma kararı herkesi şoke etmişti

‘Alemin Kralı’ dizisinde canlandırdığı 'Ahsen' karakteri ile hafızılara kazınan oyuncu Yağmur Ün geçtiğimiz yıl Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturmuştu. Çift kısa süre sonra da Su Diana adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

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Ancak Ün ile Ergezen, evliliklerindeki bir krizi aşamayarak önceki ay boşanmış ve bu haber herkesi şoke etmişti. Oyuncu, sürpriz ayrılık kararı sonrası ilk defa görüntülendi.

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Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Geçtiğimiz akşam Taksim'de bir partiye katılan Ün, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kızları Diana'yı uzun zaman sonra evde bırakıp dışarı çıktığını söyleyen ünlü isim, "O benim kıymetlim, ona sahip olduğum için hala şoktayım, bu kadar mucizevi bir şeye nasıl sahibim hala bu sorunun cevabını arıyorum, onunla her şey daha güzel ve daha anlamlı oldu. Dışarı çıktığımda bile sürekli onu görüntülü arıyorum" diyerek kızına olan aşkını dile getirdi.

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"KOLAY VERDİĞİM BİR KARAR OLMADI"

Oyuncu, muhabirlerin Doğaç Ergezen ile boşanmasıyla ilgili sorduğu sorulara ise şöyle yanıt verdi:

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Olması gereken oldu, uzun uzun anlatmayı çok isterdim ama kolay verdiğim bir karar olmadı. Sonuçta dünyalar tatlısı bir kız çocuğum var, onunla yeni bir hayata başlıyorum. Eski eşim ile de bir çocuğumuz olduğu için görüşeceğiz.

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